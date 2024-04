Orchidee selvatiche del Monte Pisano

L’itinerario escursionistico di mezza giornata si svolge ad anello lungo luoghi simbolo del Monte Pisano come il Passo di Dante, il famoso valico citato nel XXXIII Canto dell’Inferno della Divina Commedia, in epoche antiche importante via di collegamento tra Lucca e Pisa.



Partendo da Via delle casette ad Asciano Valle, i partecipanti inizieranno a camminare su una strada ampia e poi lungo uno stretto sentiero tra ulivi, sughere e arbusti della macchia mediterranea fino ad arrivare sulla vetta del Monte Torretta dove potranno ammirare uno splendido panorama a 360° tra Pisa e Lucca.



Da questo panoramico crinale caratterizzato da un ambiente di gariga giungeranno in breve al Passo di Dante, dove il cippo del sommo poeta riporta la frase dedicata al monte .. che i pisan veder Lucca non ponno….



Nel percorso sosteranno per osservare e fotografare le varie specie botaniche che in questo periodo dell’anno caratterizzano la gariga, oggetto principale delle caccia fotografica sono le orchidee spontanee dei generi Orchis, Ophrys e Serapias che impreziosiscono il Monte Pisano dal mese di marzo fino a giugno a seconda dall’andamento stagionale delle piogge.



Il percorso dal passo di Dante prosegue verso il Monte Castellare e la villa del Polacco, altro luogo simbolo delle comunità locali, da questo luogo ricco di storie si può godere di un ampio panorama sulla sottostante piana pisana fino al mare. Completeranno l’itinerario al termine dell’escursione discendendo verso il punto di ritrovo del mattino in Via delle Casette ad Asciano.



