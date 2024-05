'Orizzonti perduti' , Ciulla & Tōru omaggiano Franco Battiato al Lumière

Ciulla & T?ru presentano

'Orizzonti perduti'

Omaggio a Franco Battiato

Mestri comuni, in vite diverse.

I due cantautori e musicisti toscani Ciulla e Toru uniscono i propri percorsi per omaggiare a modo loro Franco Battiato attraverso un viaggio che ripercorre l’intera carriera dell’eclettico artista catanese, partendo dal periodo sperimentale degli anni Settanta per poi poi passare alla consacrazione popolare del decennio successivo e arrivare agli anni Novanta e Duemila.

Un po’ emozionati, un po’ in punta di piedi, Ciulla e Toru portano in scena un omaggio personale di uno dei più grandi artisti musicali e non solo del nostro tempo.

-

Ingresso 10,00 €

Biglietti disponibili sia in cassa che su DICE