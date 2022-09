Cosa mi metto? Viaggio tra gli ornamenti etruschi al Museo Etrusco Guarnacci

Sabato 24 settembre si svolgerà il secondo e ultimo appuntamento dell'iniziativa 'Giornata degli Etruschi 2022', promossa anche quest'anno dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con il Comune di Volterra e le cooperative Itinera e coop.Culture.

Nell'anno di Volterra 22 Prima Città toscana della Cultura, il Museo Guarnacci ospiterà l'evento per bambini e adulti dal titolo 'Cosa mi metto? Viaggio tra gli ornamenti etruschi'. Gli Etruschi erano molto attenti all’abbigliamento e allo stile e, influenzati dalla cultura greca, divennero fonte di ispirazione per i Romani. La cura per i dettagli si traduceva in rifiniture ornamentali e decorazioni che impreziosivano gli indumenti. In laboratorio, dopo una prima fase di visita guidata al museo Guarnacci a tema con il contenuto dell’incontro, saranno sperimentate le tecniche di lavorazione dei gioielli e saranno fatti indossare tessuti secondo lo stile di un tempo.

Si ricorda che il Museo Guarnacci conserva ed espone una delle più grandi collezioni di opere etrusche al mondo. Infine, dopo un lungo periodo di restauro, sono state riallestite le sale dedicate a vari capolavori: l’Ombra della Sera, l’urna degli Sposi, il cratere di Montebradoni, le ceramiche a figure rosse, i bronzi e la sala delle oreficerie. L’attività sarà coordinata da Giulia Bertolini, Silvia Michelucci e Stefania Piunti, esperte operatrici didattiche della coop.Itinera.

PARTECIPAZIONE GRATUITA. POSTI LIMITATI NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni

Coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì9.00-13.00/15.00-18.00, oppure inviare una mail a didatticavolterra@itinera. info specificando nome, cognome e numero partecipanti tra adulti e bambini.