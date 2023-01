'L'Orso Felice': spettacolo di teatro circo per bambini

Domenica 15 gennaio alle 17 alla Città del Teatro ritorna la rassegna per famiglie 'Domenica a Teatro' e lo farà con la nuova produzione di Pilar Ternera | Ntc dal titolo 'L'Orso Felice' uno spettacolo di teatro d'attore e circo dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Lo spettacolo nasce da un'idea di Francesco Cortoni e vede in scena Elisa Canessa e Federico Dimitri.

L'Orso Felice è un Orso che si fa molte domande e che ha nelle tasche tre indizi: sono un orso molto gentile, sono un orso felice, sono un orso molto bello. Da questi indizi l'Orso Felice parte per la ricerca del proprio sé. Il viaggio si snoda tra alberi che crescono se non li guardi, tra silenzi piccoli, grandi, antichi e silenziosi e incontri con animali ed esseri che lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.

Liberamente ispirato all'Orso che non c'era di Oren Lavie, continua la ricerca della compagnia sull'identità e il viaggio iniziato con lo spettacolo di 'Alice'. Lavie si cimenta in un'opera filosofica, una moderna Alice attraverso lo specchio regalandoci un viaggio in un sognato ed eccentrico mondo alla ricerca del sé, tutto condito da un umorismo e un sorriso leggero, come solo un Orso Felice può avere.





DOMENICA 15 GENNAIO ORE 17

teatro d’attore e circo

età dai 3 ai 7 anni

durata 50’

sala piccola



Prevendita presso il teatro lun-ven 10 - 14, merc 10 - 14 e 17 - 19, sab 10 – 13

online su ticketone.it

nei punti vendita Box Office Toscana elenco su boxofficetoscana.it

Il giorno di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 16

info biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 050/744400 - 345/8212494