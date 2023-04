Orto creattivo orto che cura

Orto Creattivo è un progetto per la creazione di un laboratorio permanente di creatività e benessere in cui lasciarsi ispirare dai vari significati che le parole “stagione”, “terra”, “natura” hanno per noi.

Attraverso la cura delle piante, dei fiori e dei frutti e l’osservazione attenta dei processi di semina, crescita, maturazione e raccolta si creerà anche un contatto con le proprie emozioni grazie alle metodologie e ai materiali proposti dall’arteterapia.



La cornice sarà quella degli orti urbani del quartiere CEP di Pisa, l'orto il n°37, assegnato con "finalità speciali" tramite bando comunale.



Il progetto aprirà le sue porte domenica 23 aprile con una giornata ricca di iniziative! Ecco il programma completo:



ore 11-13 I Open studio di arteterapia a cura di Stefania De Cristofaro: chi vorrà avrà a disposizione semplici materiali per regalarsi un momento di libera creatività.



ore 13 I Ippobox: pranzo al sacco (o da asporto) vegano e autoprodotto a cura di Ippoasi. L'offerta minima consigliata è di 10€ che andranno completamente a sostegno del rifugio. Prenotazioni: cucina@ippoasi.org



ore 14 I passeggiata collettiva tra gli orti



ore 15 I presentazione di Essere natura (Utet, 2022) con l'autore Andrea Staid presso il Circolo Arci Unità CEP: il libro offre uno sguardo antropologico sul nostro rapporto con l’ambiente e interessanti spunti su come migliorarlo.

L'incontro sarà un'occasione per riflettere sul potenziale degli orti urbani come generatori di comunità e creatori di una connessione con la terra, oltre che sul loro valore terapeutico, sia individuale che sociale.

Sarà presente il Comitato Orti con il racconto dell'esperienza pisana degli Orti Sociali, nata nel 1995.



La giornata è organizzata con l'autorizzazione del Comune di Pisa, la partecipazione è libera e gratuita.