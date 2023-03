Orto e museo botanico - Una pasqua... palma a palma!

Sabato 1 aprile alle ore 15:00 l’Orto e Museo Botanico organizza un’attività dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni, per imparare divertendosi i segreti delle palme.



Passeggiare per l’Orto Botanico sarà come viaggiare in paesi lontani dove queste piante crescono rigogliose e scoprirne caratteristiche e usi curiosi. In laboratorio, poi, i partecipanti faranno 'crescere' le palme sulla mappa del mondo.



Età consigliata: 7-11 anni. È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività



Costo: 6 € a bambino



Prenotazioni all’indirizzo email: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it fino ad esaurimento dei posti disponibili



Scadenza prenotazioni – Venerdì 31 marzo, ore 13:00



Informazioni email: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it