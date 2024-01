Oscillazioni contemporanee: edizione 2024

Si inaugurerà Sabato 27 Gennaio 2024 alle ore 17,30 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo n. 26) la XXIVa edizione di OSCILLAZIONI CONTEMPORANEE (OC23).

Questa mostra storica e importante, organizzata da Massimiliano Sbrana, offre una panoramica delle correnti artistiche emergenti degli ultimi anni, mettendo in evidenza il loro aspetto più stimolante: "LA RICERCA".

I visitatori avranno l'opportunità di ammirare opere d'arte diverse per stile e contenuto, e di conoscere personalmente un gruppo eterogeneo di artisti (Bruno Beccaro, Siberiana Di Cocco, Maria Agata Santi, Vyacheslav Shmagin), condividendo le emozioni del loro percorso creativo. La mostra si propone di riflettere la vera immagine delle tendenze artistiche attuali, senza pregiudizi o schemi predefiniti, ma valorizzando la libertà espressiva e la sperimentazione dei linguaggi. Si tratta quindi di un momento di interessante novità per il panorama artistico italiano, che merita di essere seguito con attenzione e curiosità.

Ecco una breve scheda degli artisti presenti a questa edizione:

#Bruno Beccaro

Nato a Biella nel 1944. Immagini e pensiero si intrecciano e si manifestano quale motivo conduttore della sua ricerca artistica. Appassionato di Natura, di linguaggio e delle varie tecniche di pittura che adotto nelle sue differenti espressioni artistiche. Dipinge le parole, la natura, il paesaggio, il volto, con la tecnica dell’olio, dell’acquarello dell’encausto e altre tecniche personali e sperimentali.



#Siberiana Di Cocco

Nasce e vive a Pisa. Medico con la passione dei viaggi, consegue negli anni '90 il Diploma professionale di Maestro in tecniche ceramiche presso lo Studio Giambo di Firenze divenendo esperta nelle tecniche imprunetine, producendo poi opere originali in ceramica e vetro che espone in collettive in Italia ed all'estero. Negli ultimi anni scopre l'uso di multimateriali (stoffe, resine, siliconi, cineserie) per realizzare opere che le consentono di esprimere una più ampia creatività.



#Maria Agata Santi

Pittrice autodidatti, è nata a Sestino (AR) e vive a Lucca. Il cromatismo surrealista è la chiave di lettura della pittura di Maria Santi, che esprime la sensibilità del suo mondo interiore con un linguaggio interpretativo di sensazioni ed emozioni profonde. Spontanea nell'espressione, l'artista lucchese sottolinea con la precisione del segno e l'intensità del colore la genuinità dell'impulso che caratterizza le sue realizzazioni artistiche.



#Vyacheslav Shmagin

Nato nel 1951 a Kimry questo artista è fortemente consapevole delle sue radici con le quali non perde mai il contatto. Caldi sentimenti e genuino umorismo sono intrecciati saldamente nel suo lavoro e l'artista riesce a trasmetterli senza l'uso di descrizioni esplicite e letterali. Ha sviluppato un linguaggio personale che deriva dalla sua cultura popolare e dal background storico e di ricerca personale, unendo le tradizioni della pittura del suo paese con l'arte moderna.



Gallery







La mostra proseguirà fino al 7 Febbraio 2024 (ingresso libero). Orari: 10-12,30/16-18,30(feriali); Apertura straordinaria Domenica 28 Gennaio 2024 orari 16-18,30 (festivi telefonare); chiuso lunedì