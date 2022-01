'L'ospite inatteso' di Agatha Christie sbarca al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Lo spettacolo 'L’ospite inatteso', nato dalla sapiente penna della signora in giallo, Agatha Christie, sbarca al Teatro Nuovo-Binario Vivo sabato 8 gennaio. Il giallo muove i primi passi in un'ambientazione notturna. Michael Starkwedder, finito in un fosso con l'auto a causa della fitta nebbia, si reca nella villa più vicina per chiedere aiuto. Trova la porta finestra aperta, entra e nel buio scorge il cadavere di un uomo. Accanto, c’è una donna con la pistola in mano. L'omicidio sembra chiaro: Laura, moglie del defunto Richard Warwick, confessa il delitto e Michael decide di aiutarla fornendole un alibi che sia in grado di depistare le indagini. Ma l'intrigo si complica quando, a poco a poco, emerge che un amico, i familiari e persino i domestici presenti in casa quella notte avrebbero tutti un valido movente per l’omicidio… I protagonisti si muovono in scena come pedine di una macchinazione perfetta carica di suspense, momenti drammatici e depistaggi che terranno gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine. In scena Maurizio Canovaro, di cui la regia porta la firma, Delia Demma, Giusy Mazza, Riccardo Malandrini, Loretta Mazzinghi, Daniele Gargano, Gianluca Orlandini, Anselmo Nicolino, e Marco Traspedini.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo, oppure online: https://www.ciaotickets. com/biglietti/lospite- inatteso-pisa

NORME ANTI-COVID: Nel rispetto delle norme sanitarie il Teatro si impegna a ridurre la capienza all’interno della sala e a disporre il distanziamento tra nuclei familiari diversi. INFO: 3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it