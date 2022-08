'Ottimi quarti d'ora': una raccolta di reportage di lavoro e lavoratori a Eliopoli

Questa volta l'appuntamento degli 'Apertivi Letterari' sarà dedicato alla presentazione del libro 'Ottimi quarti d'ora', una raccolta di reportage di lavoro e lavoratori, realizzata in tempi di pandemia, da il Collettivo Terzo Passo, un gruppo di scrittori, coordinati dalla psicologa Francesca Masi. Dialogheranno con gli autori Angela Saba e Marco Guiggi.

'Ottimi quarti d'ora' sintetizza, già nel titolo, il significato dell'opera, scritta da un collettivo di autori esordienti provenienti da tutta Italia e, in particolare, dalla Valdera. Ogni storia si legge, infatti, in un quarto d'ora. Il collettivo Terzo Passo, raggruppa circa 20 persone, amanti della lettura e della scrittura. Gli autori, scrittori per passione, hanno raccontato l'incontro con vari lavoratori, alcuni dediti ad occupazioni tradizionali come l'operaio di una raffineria, una ragazza dell'Ikea, una parrucchiera, uno psicologo e altri che hanno lavori più particolari, come il fidanzato professionista e lo streamer. Il libro è nato per esplorare un tema di interesse storico in chiave contemporanea e popolare, allo scopo di raggiungere un pubblico più ampio possibile.

Alle ore 20:00 apericena (per prenotazioni 3887906858)

Ore 21:00 in poi presentazione del libro