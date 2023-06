Al via con quattro giorni di 'Ouverture' il XII° Festival delle Colline Geotermiche

L’Ouverture sarà un festival nel festival: quattro giorni consecutivi di energia e creatività proposti da Officine Papage tra il 15 e il 18 giugno a Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Monterotondo Marittimo, in vista della XIIª edizione del Festival delle Colline Geotermiche. L’intenso programma di spettacoli, laboratori e talk apre il calendario degli appuntamenti quasi settimanali che animeranno le colline geotermiche toscane per tutta l’estate.

La maratona di eventi in programma declinerà il rapporto tra umanità e natura nei suoi vari aspetti, con le prime nazionali di 'Acqua', coproduzione Ribalta Teatro/Officine Papage, e di 'Dittico dei Rifiuti // Atto I – In discarica' e 'Dittico dei Rifiuti // Atto II – In camposanto', nuove produzioni Papage. Tra gli ospiti in scena, la Compagnia Villain Enterprise (Impegnöso Röhl Sësti - Premio Scenario 2021) in 'Tonno e Carciofini', Factory Compagnia Transadriatica / Fondazione Sipario Toscana con il magico mondo di 'Hamelin' (Eolo Awards 2023 come 'migliore spettacolo dell’anno') ispirato alla favola del pifferaio incantatore di topi raccontata dai Grimm, Luigi Ciotta nel suo 'Abattoir Blues' che affronta in maniera dissacrante le condizioni di vita umane e animali all’interno dei macelli, e i cantastorie del Teatrino Giullare (Premio Ubu 2006) con il riallestimento di 'Lettere a un Lupo e Tragedia di Roncisvalle con bestie' di Giuliano Scabia (Premio Ubu 2005 e 2015), ma anche l’alienamento dai ritmi naturali quotidiani del precariato autogestito, raccontato da Maragoni e Fettarappa in 'Solo quando lavoro sono felice'. Una chicca tout public - tra le tante previste - sarà Il Circo-lo dei rifiuti, un pomeriggio di giochi teatrali e circensi sul tema del rifiuto e del riciclaggio. Tra le location scelte, accanto ai luoghi identitari del territorio tra Pomarance, Monterotondo Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina, lo spazio strategico della discarica della Bulera. Cuore della programmazione sarà un’Agorà a cura di Laura Bevione in cui cittadini e artisti si incontreranno sul tema 'La Cultura e il Teatro: un rifiuto da rigenerare'.

La XII edizione del Festival delle Colline Geotermiche continuerà fino al 13 agosto. È realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura MIC, Regione Toscana, Comune di Pomarance (PI), Comune di Castelnuovo Val di Cecina. (PI), Comune di Monteverdi Marittimo (PI), Comune di Monterotondo Marittimo (GR), Enel Green Power. Progetto sostenuto nell’ambito dell’Art bonus da Fondazione CR Volterra, Fondazione CR Firenze, SCL Ambiente SRL.

Programma Ouverture

Giovedì 15/06

H 17.00 Castelnuovo V.C. - Il Piazzone

SIAMO IN FEST! Incursioni performative con bambini e bambine

H 19.00 Castelnuovo V.C. - Piazza del Popolo prima nazionale

La Ribalta Teatro ACQUA. Primo capitolo di uno spettacolo idrofilo

H 21.30 Castelnuovo V.C. - Giardino di Villa Ginori

Villain Enterprise (Impegnöso/Röhl/Sësti) TONNO E CARCIOFINI. Una storia wrestling

Venerdì 16/06

H 17.00 Pomarance - Parco della Rimembranza

IL CIRCO-LO DEI RIFIUTI. Laboratorio teatrale

H 17.00 e H 18.00 Pomarance - Discarica località Bulera prima nazionale

Officine Papage DITTICO DEI RIFIUTI // atto I - IN DISCARICA

H 19.00 Pomarance - Piazza Cavour

Luigi Ciotta ABATTOIR BLUES

H 21.30 Pomarance - Boschetto di Gallerone

Teatrino Giullare LETTERE A UN LUPO E TRAGEDIA DI RONCISVALLE CON BESTIE

Sabato 17/06

H 10.00>12.30 Pomarance - Piazzetta tra Via Garibaldi e via Serafini

AGORÀ. Chiaccherata: LA CULTURA E IL TEATRO, UN “RIFIUTO” DA RIGENERARE a cura di Laura Bevione

H 17.00 Monterotondo M.Mo - Teatro del Ciliegio

IL RIFIUTO. Restituzione del laboratorio di teatro educazione svolto con le classi della scuola primaria Renato Fucini

H 19.00 Monterotondo M.Mo - MUBIA

Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana HAMELIN

21.30 Monterotondo M.Mo - Piazza Magenta

Maragoni/Fettarappa SOLO QUANDO LAVORO SONO FELICE

Domenica 18/06

H 10.00 e 11.00 Pomarance - Cimitero Comunale prima nazionale

Officine Papage DITTICO DEI RIFIUTI // atto II - IN CAMPO SANTO

Successivi eventi in cartellone

Lunedì 19/06

h10:00 e 11:00 POMARANCE - Cimitero Comunale

Officine Papage - DITTICO DEI RIFIUTI // atto II – IN CAMPO SANTO

h17:30 e h18:30 POMARANCE – Discarica località Bulera

Officine Papage DITTICO DEI RIFIUTI // atto I - IN DISCARICA

h21:00 POMARANCE – Teatro dei Coraggiosi

Officine Papage – TEMPESTE. Restituzione finale del laboratorio condotto da Paola Consani

Martedì 20/06

h10:00 e 11:00 POMARANCE - Cimitero Comunale

Officine Papage - DITTICO DEI RIFIUTI // atto II – IN CAMPO SANTO

h17:30 e h18:30 POMARANCE – Discarica località Bulera

Officine Papage DITTICO DEI RIFIUTI // atto I - IN DISCARICA