'Ozz, della mancanza e dello stupore', spettacolo per bambini alla Città del Teatro

Per la rassegna Domenica a Teatro, il 7 novembre alle 17 alla Città del Teatro sarà in scena: 'OZz, della mancanza e dello stupore', uno spettacolo per bambini ispirato a?"The Wonderful Wizard of Oz" di L. Frank Baum.

Una produzione Kanterstrasse con Simone Martini, Alessio Martinoli, Elisa Vitiello, per la regia di Simone Martini.



"Chi racconta una storia condivide con chi la ascolta non solo le vicende della storia stessa, le avventure, i personaggi, le peripezie ma anche e soprattutto il proprio punto di vista. Siccome noi tutti, si spera, abbiamo il nostro punto di vista, una storia appena lascia la carta su cui è scritta viene tradita. KanterStrasse tradisce l'opera di Frank Baum, autore del Meraviglioso Mago di Oz, per renderne possibile una messa in scena che renda il "teatro" necessario e capace di tenere testa alla nostra "immaginazione" che come tutti noi sappiamo è il più meraviglioso super potere umano.

La nostra Dorothy farà più o meno tutto quello che Frank Baum ci ha narrato ma lo farà a modo suo, a modo nostro, incontrando personaggi leggendari e non perdendo mai di vista il suo obiettivo principale: ritornare nel Kansas, ritornare a casa".



Teatro d’attore, video interattivo, live streaming

dai 7 anni

durata 50’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€ +dp

Prevendita presso la biglietteria del teatro dal lun al ven 10-14, il merc anche 17-19

Rivendite e circuito online Boxoffice e Ticketone



Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (Pisa)

