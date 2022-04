Tra Leoncavallo e Fellini: al Persio Flacco di Volterra arrivano i 'Pagliacci' di Nicoletta Perondi

L'opera di Leoncavallo incontra il cinema di Fellini al Teatro Persio Flacco di Volterra. Nasce così 'Pagliacci', il capolavoro lirico di Ruggero Leoncavallo che debutterà domenica 10 aprile nel nuovo allestimento di Nicoletta Perondi, tra suggestioni felliniane e contaminazioni artistiche. La regista – una carriera quarantennale tra palcoscenico e grande schermo, già collaboratrice di Sergio Leone, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi e Giorgio Strehler – firma un lavoro che intreccia teatro e settima arte, facendo dell’utilizzo di proiezioni 3D, riprese in presa diretta, effetti ottici e montaggio cinematografico la sua cifra stilistica. L’evento si terrà nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario del teatro – a lungo rimandate a causa della pandemia. In apertura Francesca Fabbri Fellini, nipote del maestro del cinema italiano, presenterà la prima proiezione teatrale del corto 'La Fellinette', favola animata realizzata a partire da disegni dello stesso regista (info e prenotazioni: www.teatropersioflacco.it).

Nello spettacolo sono coinvolti 130 professionisti, tra cui 50 coristi e 40 orchestrali. Prodotta da O.G. Arte Firenze, la vicenda di Canio, pagliaccio assassino per gelosia della moglie Nedda, vedrà nei ruoli dei protagonisti il tenore Delfo Paone e la soprano Silvia Pacini; nel cast anche il baritono Luca Bruno e il tenore Luis Javier Jiménez nei ruoli rispettivamente dei commedianti Tonio e Beppe, oltre al baritono Fabrizio Crisci che interpreta Silvio, l’amante di Nedda. Pur attenendosi all’ambientazione storica dell’opera, Nicoletta Perondi si rifà a un mondo immaginifico e a visioni magiche tipicamente felliniane, arricchendo la messa in scena con ballerini, acrobati, circensi, veri pagliacci e danzatori aerei. Ed è sempre il cinema la chiave della collaborazione con Francesca Fabbri Fellini, giornalista, scrittrice e regista, ultima erede e ambasciatrice nel mondo dell’uomo dai 5 Oscar. La sua 'Fellinette', una bambina disegnata su un quaderno nel lontano 1971 da Federico Fellini stesso, è la protagonista di una favola ambientata sulla spiaggia di Rimini il 20 gennaio 2020, giorno del centenario della nascita del maestro. Attraverso la sua fervida immaginazione di bimba il pubblico vivrà un’avventura malinconica e meravigliosa, dove riprese in live action e parti in animazione celebreranno il più grande dei registi con atmosfere oniriche e piene di poesia.