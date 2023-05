Palaia diventa il 'Borgo della Birra': appuntamento per sabato 20 maggio

Sabato 20 maggio, in piazza del Mercato a partire dalle 17, appuntamento con 'Palaia Borgo della Birra'. I birrifici artigianali presenti faranno degustare per tutta la serata le loro specialità, prodotte con materie prime di altà qualità e fortemente legate al territorio: che siano bionde, rosse o scure, luppolate o con note floreali, tutte le birre sono accomunate dall’essere completamente "made in Italy" e a km zero, dalla coltivazione alla produzione. Ma non ci sarà solo birra: ad accompagnare le degustazioni non potranno mancare il buon cibo di strada con grigliate, taglieri, panini e cocktails a cura dei ristoratori e delle associazioni locali e ovviamente la musica dal vivo con quattro band che si alterneranno per tutto il festival.

Oltre alla birra, al cibo e alla musica, ampio spazio anche al divertimento sia per grandi che piccini grazie all’organizzazione di un torneo di biliardino e freccette, area fiera con gonfiabili e, per gli amanti dei selfie, anche un angolo a tema per scattarsi foto ricordo.