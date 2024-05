2° edizione di 'Palaia Borgo della Birra'

Una grande festa della birra in tutte le sue varianti, all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica dal vivo: questi gli ingredienti principali di “Palaia Borgo della Birra” che si terrà Sabato 18 Maggio 2024 nel borgo palaiese, in Piazza del Mercato, a partire dalle ore 17:00. Un festival nato nel 2023 e riproposto con grande entusiasmo dal Centro Commerciale Naturale del Comune di Palaia, in collaborazione con la Pubblica Assistenza locale e Confesercenti Toscana Nord. Data la grande partecipazione dell’anno scorso, che ha visto una buona affluenza di visitatori di vario genere, dai cittadini locali agli stranieri, sia giovani che famiglie, le associazioni organizzatrici hanno deciso per la seconda edizione, con l’intento di promuovere sempre più il borgo e le sue eccellenze locali oltre che ampliare le iniziative ad inizio stagione turistica.

Tre i birrifici artigianali che faranno degustare per tutta la serata le loro specialità, prodotte con materie prime di alta qualità e fortemente radicate al territorio: tutte le birre sono infatti accomunate dall’essere completamente made in Tuscany e a km zero, dalla scelta del luppolo alla coltivazione e produzione finale. I Birrifici presenti al “Beer Village” saranno Birrificio Castellani, Birrificio Agricolo Poggio Rosso e Birrificio Artigianale I Due Mastri.

Oltre alla birra, ad accompagnare le degustazioni non mancheranno il buon cibo di strada con grigliate, taglieri, panini e tante prelibatezze a cura dei ristoratori e delle associazioni locali e ovviamente la musica dal vivo con tre gruppi che si alterneranno per tutta la serata: i Macrophobia, gli Albert The Brewer e i Nothing in Common: melodie dall’anima rock, alternative rock e cover dagli anni ‘60 ad oggi. Ampio spazio anche al divertimento per grandi e piccini, grazie all’organizzazione di tornei di biliardino, birra pong, tiro a segno e area giochi per i più piccoli.