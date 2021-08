I palazzi di Pisa: visita guidata da piazza dei Cavalieri al Lungarno

Piazza dei Cavalieri a Pisa, come testimoniano gli edifici ancor oggi presenti, fu il centro politico ed amministrativo della città in epoca medievale, ma durante la dominazione fiorentina alcuni suoi tratti cambiarono. Da qua la visita si muoverà in direzione del Lungarno per scoprire importanti palazzi cittadini che nascondono storie curiose.

Dettagli della visita:

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 20.45 davanti alla statua di Cosimo I in Piazza dei Cavalieri

Per contatti e prenotazioni:



Email: discoverpisalucca@gmail.comCellulare 3477600782

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...