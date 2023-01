Palazzo Blu, da gennaio ogni domenica mattina un evento in auditorium

Da gennaio a maggio 2023 ogni domenica mattina Palazzo Blu propone un evento a ingresso libero in auditorium. Il primo appuntamento è domenica 15 gennaio con la ‘Domenica in musica’, rassegna con la direzione artistica di Vincenzo Maxia, e nel corso delle settimane si alterneranno anche gli eventi di approfondimento storico della mostra ‘Immagini dal Ventennio’ - in corso fino al 26 marzo - con relatori dal mondo universitario. Da aprile torna anche un nuovo ciclo dedicato alla letteratura italiana, per questa edizione si tratta di grandi romanzi del ‘900 ambientati dai primi anni ’20 alla Seconda Guerra Mondiale.



Inoltre sempre da aprile a maggio la ‘Domenica in Musica’ sarà a cura dell’Accademia di Musica Stefano Strata. Si inizia intanto con i concerti in auditorium a cura di Fondazione Area. Quest’anno il tema conduttore degli eventi - che si terranno dal 15 gennaio al 26 marzo - è un viaggio musicale in luoghi lontani, tanto geograficamente, quanto nel tessuto culturale profondo. I concerti spazieranno attraverso l’opera di autori di epoche e nazioni diverse, evidenziando le caratteristiche della loro poetica e delle loro radici. La musica di oltre oceano sarà rappresentata da Astor Piazzolla, argentino di genitori italiani, con le 'Quattro Stagioni di Buenos Aires', per violino ed archi (Chiara Morandi con EstrOrchestra), e da Gershwin di cui verranno eseguite la 'Rhapsody in Blue' ed il 'Concerto in fa' in una originale trascrizione per Pianoforte e Quartetto di Sax (Giuseppe Bruno con Quartetto Exclusive). I celebri 'Quadri di un’esposizione' di Mussorgsky, saranno la composizione principale del concerto di Samuele Telari, nella trascrizione per Fisarmonica, dedicato ad autori dell’est e del nord Europa (Grieg, Schnittke). Il celebre pianista Bruno Canino ci porterà nell’affascinate mondo della musica francese, con un programma dedicato a Ravel, Poulenc, Messiaen, Fauré, Debussy. Il pubblico ascolterà musiche del tedesco Schumann e del russo Rachmaninoff, con il soprano Mirella Di Vita e col pianista Giovanni Federico Gronchi, che eseguirà degli stessi autori, anche alcuni brani per pianoforte solo. Davide Burani con la sua arpa presenterà un programma dedicato ad autori diversi, con uno sguardo particolare a trascrizioni di celebri operisti italiani quali Mascagni e Puccini.



Come di consueto i concerti saranno preceduti da una ampia introduzione per guidare il pubblico all’ascolto dei brani. Il ciclo degli incontri ‘Domenica in musica’ è realizzato in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa.



Per partecipare agli eventi, che si tengono nell’auditorium di Palazzo Blu e sono a ingresso libero, occorre prenotarsi sulla piattaforma eventbrite.it . Per info palazzoblu.it