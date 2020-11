Palazzo Blu: nuovo evento in streaming per la rassegna ‘Islam, Cristianesimo e Occidente. Tra dialogo e scontro'

A Palazzo Blu continua la rassegna ‘Islam, Cristianesimo e Occidente. Tra dialogo e scontro’, a cura del Professor Daniele Menozzi, emerito della Scuola Normale Superiore. Nonostante l’impossibilità di realizzare eventi in presenza, le attività programmate proseguono in versione streaming attraverso il sito palazzoblu.it e la pagina facebook di Palazzo Blu.

Giovedì 12 novembre appuntamento con il Professore Stefano Allevi, dell’Università di Padova, con la conferenza dal titolo ‘I musulmani in Occidente: comportamenti religiosi e sociali’. La presenza islamica in Occidente ha una storia che viene da lontano, spesso rimossa e dimenticata. Ma si trasforma radicalmente nella contemporaneità, con effetti sociali e culturali imprevisti, sia per l’islam che per l’Occidente, l’Europa in particolare. Nell’incontro verranno analizzate le fasi di questo rapporto, la situazione attuale e le tendenze future.

Stefano Allievi è Ordinario di Sociologia all’Università di Padova. Si occupa dei temi sociali “caldi” del nostro tempo, fra cui anche islam e immigrazione, su cui scrive libri e tiene conferenze sia in ambito accademico che in giro per festival e teatri. Per conoscerlo meglio il suo sito è www.stefanoallievi.it.

La Conferenza sarà in diretta streaming dal sito e dalla pagina facebook di Palazzo Blu, a partire dalle 17.30 e poi fruibile anche nei giorni successivi, sempre su palazzoblu.it.