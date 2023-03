Palazzo Blu, la relazione tra scienza e lavoro nell'ultimo incontro della rassegna 'Warning"

La relazione tra scienza e lavoro è al centro del prossimo e ultimo incontro della rassegna scientifica Warning, edizione 2022-2023. L'appuntamento è per giovedì 30 marzo alle 15.30 nell'auditorium di Palazzo Blu con ospiti i relatori Claudio Fassio, ricercatore di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e Roberto Rizza, ordinario di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro all'Università di Bologna.

La storia ci mostra una continua trasformazione delle competenze nella produzione di beni e anche in questi anni si assiste con frequenza crescente alla nascita di nuovi lavori, grazie alla richiesta di nuovi prodotti da parte della società - ad esempio quelli della green economy - e alla disponibilità di tecnologie innovative, come quelle relative alla rivoluzione digitale e all'intelligenza artificiale.

Uno studio dell'Unione Europea predice che oltre la metà dei bambini che oggi frequentano la scuola primaria svolgeranno da adulti un lavoro che al momento ancora non esiste. Nel futuro il mondo del lavoro richiederà sempre più individui in grado di dominare in maniera rapida e flessibile vasti campi di conoscenze e informazioni. Con la necessità di avere competenze molto diversificate tra loro. In particolare serviranno creatività fuori dagli schemi, empatia e pensiero trasversale, capacità di affrontare problematiche eterogenee con strumenti mirati alla risoluzione di complessità crescenti, oltre ad adattabilità e propensione a una formazione continua. E la prospettiva di costruire percorsi formativi che diano agli studenti queste ‘abilità', senza lasciare indietro nessuno.

La scarsa conoscenza dei nuovi tipi di lavori rischia di creare allarmismi immotivati e di rallentare processi formativi innovativi. Una strada può essere quella di analizzare le ragioni del disallineamento tra formazione e competenze richieste e cogliere la sfida di una formazione orientata a valorizzare l'approccio problem solving, la trans-disciplinarietà e la capacità di lavorare in gruppo. Queste prospettive verranno discusse da due relatori che parteciperanno all'evento, dando specifica attenzione proprio al tema dei lavori del futuro.

Info

L'incontro si svolge in presenza ed è aperto al pubblico. Sarà anche trasmesso in diretta streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it con inizio alle 15.30.