'Cronache di poveri amanti', al via a Palazzo Blu la rassegna sulla letteratura del '900

Domenica 2 aprile inizierà il nuovo ciclo dedicato alla letteratura italiana del '900. Si tratta di quattro incontri, in auditorium a Palazzo Blu, curati da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, di racconto e analisi di romanzi italiani considerati classici della letteratura. Gli incontri sono legati, per questo 2023, ad alcune occasioni significative come il centenario della marcia su Roma e dell'instaurazione del regime fascista, evento ricordato anche attraverso la mostra fotografica Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943), in corso fino al 1 Maggio. Il ciclo di incontri inizia con uno dei romanzi più celebri di quel periodo, Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, edito nel 1947 ma ambientato nella Firenze del 1925-26.

È un romanzo d'impianto corale, una molteplicità di storie intime e pubbliche di una ricchissima pluralità di personaggi, costituita in primo luogo dagli abitanti di Via del Corno, la stretta e corta via fiorentina a ridosso di Palazzo Vecchio. Le vicende dei singoli si incrociano con quelle socio-politiche degli anni in cui si svolgono gli eventi, la lotta fra fascismo e comunismo nella Firenze del 1925-1926 che vede la seconda ondata del fascismo. A parlarne sarà Giancarlo Bertoncini, già docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa.

È del 1947 anche Il sentiero dei nidi di ragno, opera prima di Italo Calvino di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita (1923), romanzo al centro del secondo appuntamento (16 aprile). Sulla stessa lunghezza d'onda, vengono proposti L'Agnese va a morire (1949) di Renata Viganò, un episodio della lotta partigiana vissuta dalle donne, per il terzo evento della rassegna (30 aprile) e infine un resoconto della tragica spedizione militare italiana in Russia (1942-43), raccontato nell'intenso Il sergente nella neve (1953) di Mario Rigoni Stern, per l'ultimo incontro che si svolgerà il 14 maggio

Info

Gli eventi sono a ingresso libero, con inizio alle ore 11. È consigliata la prenotazione on line su eventbrite.it. Per info palazzoblu.it