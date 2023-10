Palazzo della Carovana, in scena 'Lucrezia e le altre'

Venerdì 6 ottobre, alle 21:30, si terrà nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore di Pisa, lo spettacolo teatrale 'Lucrezia e le altre. Dal mito le origini della violenza di genere', realizzato dal gruppo Farneto Teatro. L'evento, che intende raccontare l'origine – nel mito e nella letteratura classica – della violenza di genere, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

'Lucrezia e le altre unisce' Elisabetta Vergani, attrice teatrale, Silvia Romani, docente universitaria di Antropologia del mondo antico, e Sara Calvanelli, musicista, nell'intento di riportare alla luce le voci, i pensieri, le vicende, i miti e le storie che hanno forgiato fin dall'antichità il pensiero della violenza di genere. Il percorso parte, appunto, dai miti classici e arriva fino a Shakespeare e alla letteratura del secolo scorso.

Lo spettacolo viene rappresentato in teatri e università già dal 2019; in occasione di una delle prime rappresentazioni, il gruppo di Farneto Teatro auspicava che la loro opera potesse raggiungere le scuole, i luoghi pubblici e in generale le sedi di educazione e di formazione, per aiutare a comprendere come la nostra visione del mondo sia forgiata da una serie di idee che si sono cristallizzate nel tempo. Per questo motivo, il lavoro è stato proposto all'interno del progetto di Terza missione di un gruppo di allievi e allieve della Scuola Normale intitolato Voci Ribelli, indirizzato non solo a studenti e studentesse ma anche a tutta la cittadinanza, ed è il primo evento di questa serie.

L'obiettivo di Voci Ribelli è quello di aprire l'università al dibattito transfemminista, favorendo nuovi modi di pensare i luoghi della formazione, gli spazi urbani, e il mondo dell'editoria. Da qui al mese di dicembre sono previsti altri incontri, con modalità diverse (presentazioni, conferenze, workshop, una passeggiate e momenti di dibattito) e con ospiti di eccezione e il coinvolgimento di realtà femministe locali e nazionali.