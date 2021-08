Palio dei Balestrieri a Volterra

Domenica 22 alle ore 17:00 torna a Volterra il 'LUDUS BALISTRIS - Palio dei Balestrieri', manifestazione storica nella quale quest’anno si sfideranno le Compagnie e le Città di Volterra, Lucca e Massa Marittima. Nonostante il Covid-19 i balestrieri volterrani hanno voluto mantenere una tradizione che va avanti oramai da più di venti anni riproponendo, se pur con tutte le cautele sanitarie, la tenzone nella suggestiva Piazza dei Priori, che per l’occasione si vestirà a festa, oltre che con i colori delle Contrade anche con quelli delle città amiche di Lucca e Massa Marittima.

Anche quest’anno Volterra non vuole farsi trovare impreparata e vuole offrire uno spettacolo gratuito al quale potranno assistere cittadini e turisti, nei limiti del contingentamento, vedendo in azione quella che nel medioevo è stata definita 'arma temibile e bandita anche dalla chiesa.

Dopo due anni, i volterrani torneranno ad ospitare i balestrieri di due città tra le più rinomate nel panorama italiano di tiro con la balestra da banco: la Compagnia di Lucca e la Società dei Terzieri Massetani le quali, sfidandosi al cospetto dei Priori e dei notabili delle Città, cercheranno di aggiudicarsi la vittoria prima sul bersaglio piatto e poi sul bersaglio rialzato denominato 'corniolo'.

Potrete vedere scoccare dardi che, scagliati dalle potenti balestre, colpiranno i centri posti a 36 metri di distanza, allietati dalle rime di Messer Lurinetto da Siena, comodamente seduti in una bellissima piazza.

