'Paloma, ballata controtempo' - Spettacolo per bambini

Alla Città del Teatro una domenica emozionante con “Paloma, ballata controtempo”

di Factory Compagnia Transadriatica | Teatro Koi



Chi è Paloma?

Paloma è una bambola, dalle sembianze di una nonna, con tante storie da raccontare.

Insieme alla musica suonata dal vivo, riuscirà ad incantare grandi e piccoli, a rendersi indimenticabile con i suoi ricordi, insegnando che le persone che amiamo rimangono sempre vive nel nostro cuore.



Lo spettacolo è un dialogo tra due anime, uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda.



È così che, in scena, Paloma è un’anima canterina, dai grandi occhi profondi, con i suoi bagagli pieni del tempo trascorso e che mai più ritornerà, perché il tempo si sa, consuma le cose semplici, come l’infanzia, la giovinezza, l’amore, la vita. Con lei c’è un’altra figura che aspetta, osserva, scandisce e determina silenziosa il compiersi di questo viaggio e per farlo utilizza uno strumento musicale ed un metronomo. È una presenza misteriosa quella del tempo o chissà chi e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli con il suo carico di ricordi.



In scena Michela Marrazzi, con la sua la bambola, una marionetta ibrida in gommapiuma a cui ha donato forma, gesti e anima e Rocco Nigro con la sua fisarmonica ad attraversare le emozioni di questo viaggio scritto e diretto da Tonio De Nitto di Factory Compagnia Transadriatica | Teatro Koi.



INFO Domenica a Teatro

Biglietti da 5 a 7,50€



PRENOTAZIONI DISPONIBILI ALLO 050.744400 – 3458212494 dal lun al ven dalle 10 alle 14 - il merc anche dalle 17 alle 19

oppure inviando mail a biglietteria@lacittadelteatro.it

A causa di un aggiornamento tecnico, la prevendita dello spettacolo è sospesa, ed eccezionalmente sono state aperte le prenotazioni.





La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina – Pisa www.lacittadelteatro.it

