Giorgio Panariello in Piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021

Anche Giorgio Panariello si esibirà in piazza dei Cavalieri sul palco del Summer Knights, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Prevendite online già aperte su www.ticketone.it/

L'appuntamento è per martedì 7 settembre, quando il comico e attore porterà a Pisa un one man show unico dal titolo 'Story'. Tante risate, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello ripercorre in una veste inedita i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Infoline 3924308616; www.legsrl.net.