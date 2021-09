Paola Bivona live a Pontedera

Paola Bivona: voce e ukulele. Matteo Quiriconi: chitarra elettrica.

Paola Bivona, classe 1992, è una cantante toscana. Nel 2013 è finalista al Festival di Castrocaro (Rai1) e nel 2014 partecipa a The Voice Of Italy(Rai2) nel team di Piero Pelù. Si trasferisce a Roma nel 2015 per frequentare l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, diretta da Tosca, dove ha una forte crescita musicale e dove inizia finalmente a scrivere canzoni, sotto la guida di insegnanti e professionisti del settore, affiancata dal bassista/cantautore Walter Silvestrelli. Qui prende parte a spettacoli teatrali e musicali primo fra cui 'Viaggio In Italia', per la regia di Massimo Venturiello e la produzione artistica di Piero Fabrizi, che verrà poi portato in scena in vari teatri di Roma, tra cui l'Auditorium Parco Della Musica e l'Auditorium Rai. Nell'estate 2019 partecipa ad un tour internazionale all'interno del Festival Sete Sóis Sete Luas facendo tappa in Francia, Portogallo, Spagna, Italia e Tunisia, accompagnata da musicisti provenienti da diversi paesi del mondo. Nel 2021 ha conseguito la laurea in canto jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Suonatrice di kazoo e ukulele, ha una forte influenza country/swing (e un amore spassionato per la musica brasiliana) che esprime a pieno con il suo duo The Brothers In Law con il quale lavora,specialmente in Toscana, da molti anni.

