'Paolo Benedettini Trio': concerto jazz al Certosa Festival di Calci

Concerto Jazz con 'Paolo Benedettini Trio', nell'ambito del Certosa Festival di Calci. 'Antifona Festival' presenta, lunedì 6 settembre alle ore 21.15 una grande serata gratuita di musica dal titolo 'Pisa-New York e...ritorno' . Sarà il contrabbassista pisano Paolo Benedettini, rientrato in Italia dopo un lungo periodo newyorkese in cui è stato membro stabile del trio di Jimmy Cobb, ad esibirsi insieme a Nico Menci (pianoforte) e Marco Bovi (chitarra). 'Connections' è l’ultimo album di Benedettini, da poco rientrato dalla Grande Mela dove ha collaborato con grandi artisti per tour mondiali e incisioni con le etichette più prestigiose. Firmate dal suo mentore Ron Carter, le liner notes ripercorrono brano per brano il disco inciso insieme ai ritrovati compagni di un tempo Marco e Nico. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro 5/09 alla email: certosafestival@gmail.com oppure infoline 3478108582 .

La manifestazione promossa da Associazione I Cavalieri gode del patrocinio del Comune di Calci e Provincia di Pisa ed è supportata da Unicoop Firenze. All'ingresso del Teatrino degli Ulivi sarà necessario esibire il Green Pass.

