Paolo Bianca in 'Le faremo sapere - il dietro le quinte di un artista'

Paolo Bianca, cantante attore Cascinese ora protagonista in Germania nel musical originale Disney Aladdin nel ruolo di Jafar, dopo 4 anni lontano dall’Italia, presenta il suo spettacolo dal titolo “Le faremo sapere - Il Dietro le quinte di un artista” con la Collaborazione del Centro Impronte Sonore di Cascina, Comune di Cascina, Proloco di Cascina e La Città del Teatro di Cascina.

Uno spettacolo di musica dal vivo grazie al suo quartetto composto da Pianoforte, Contrabbasso, Batteria e Tromba che ripercorre in stile autobiografica tutti i “le faremo sapere” che un artista incontra durante la sua carriera e continua evoluzione.

Con la sua esperienza in ambito televisivo, teatrale, doppiaggio e musical, Paolo Bianca racconterà i suoi aneddoti e curiosità delle sue esperienze intervallati dai brani di artisti con i quali ha avuto il privilegio di lavorare tra cui Gino Paoli, Ornella Vanoni ecc.

Non mancheranno anche brani stranieri tratti da uno dei crooner più apprezzati di tutti i tempi come Frank Sinatra.

Uno spettacolo di 90 minuti, raffinato, curato, con momenti esilaranti e commoventi di un artista molto apprezzato e valutato in Germania ma che non dimentica le sue origini, orgoglioso di essere Italiano, nonché Cascinese.

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE

dalle ore 21:30 Piazza dei Caduti CASCINA.

Ingresso libero.



Sul Palco

Paolo Bianca - Voce

Dario Pardini - Piano

Luca Bernacchi - Contrabbasso

Stefano Contesini - Tromba/Flicorno

Marco Di Lupo - Batteria