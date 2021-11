Paolo Conticini al Teatro Verdi di Pisa con lo spettacolo 'La prima volta'

Questo fine settimana sarà di scena a Pisa Paolo Conticini. Sabato 20 novembre (ore 21) e domenica 21 novembre (ore 17), arriva infatti lo spettacolo 'La prima volta', scritto dal noto attore pisano con Luigi Russo, che ne cura la regia. Produzione Nicola Canonico per la Good Mood, questo è il secondo appuntamento della Stagione di Prosa ideata dal direttore artistico Silvano Patacca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. In occasione della prima recita, sabato 20 novembre, alle ore 18, in Sala "Titta Ruffo", Paolo Conticini incontrerà il pubblico, conduce Francesca Petrucci, presentando anche il suo libro, 'Ho Amato tutto', Pacini Editore e Ellebook Edizioni.

In questo spettacolo Paolo Conticini, volto noto del cinema e della tv, legge, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di esprimersi come attore…è solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni. Tra un aneddoto e l’altro, Conticini legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte, sono le nostre prime volte, i suoi dubbi, sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni. Coincidenze incredibili che narrano cose credibili. Congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette sliding doors che ognuno di noi ha incontrato nella vita. L’attore confida le sue insicurezze, mostra le sue paure e le sue fragilità, permettendo di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico, e fa scoprire l’essere umano tanto simile a “quel nostro amico della porta accanto”. Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. Conticini, inoltre, condivide con il pubblico un'altra sua passione, il canto, proponendo alcune canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo. Con ironia, lo straordinario protagonista incanterà e divertirà il pubblico, confermando le sue doti di artista a 360 gradi. Biglietti ancora disponibili (da 30,00 a 8,00 Euro) al Botteghino del Teatro, al servizio prevendita telefonica 050 941188 e online su www.vivaticket.com.