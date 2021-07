Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura al Pisa Jazz 2021

Continuano i concerti al Giardino Scotto di Pisa con i grandi nomi del jazz nazionale e internazionale. Domenica 11 luglio 2021 alle 19:00, il 'Pisa Jazz 2021 Re:birth' ospita Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei quello tra questi due artisti che si ritrovano qui nella dimensione del duo. Un incontro, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti concerti, compreso quello in versione speciale dedicato a Corto Maltese, il famoso personaggio dei fumetti creato dal grande Hugo Pratt. Un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo. Attratti dalla musica etnica, classica ed elettronica, i due jazzisti si sono resi protagonisti, nel 2011, di un interessante progetto di contaminazione, affiancati dal celebre ensemble vocale corso A Filetta. Il risultato di questo riuscito ed affascinante viaggio musicale, che tocca corde ancestrali, è il disco 'Mistico Mediterraneo', pubblicato dalla prestigiosa etichetta tedesca Ecm. Questo duo è una sorta di estrazione poetica del magico interplay di quel progetto madre e che caratterizza ormai da tempo i loro sempre più frequenti incontri ormai divenuti un progetto originale e autonomo. Ciò li ha portati a registrare - proprio in duo - nuovo materiale musicale, uscito, ancora per Ecm, nella primavera del 2015.

La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un'incredibile e veloce crescita stilistica. Paolo Fresu c'è riuscito con l’immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più profondo significato della sua magica terra nella più preziosa e libera delle arti. Daniele di Bonaventura, compositore-arrangiatore, pianistabandoneonista, ha coltivato sin dall'inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica iniziata a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza.

Dal 09 al 14 luglio con l’acquisto di un biglietto di un concerto del festival sarà possibile partecipare gratuitamente ad uno degli itinerari studiati dall’associazione delle guide turistiche di Pisa City Grand Tour appositamente per il nostro festival. Sarà possibile partecipare solo su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a citygrandtour@gmail.com

PREVENDITE E PRENOTAZIONi: I concerti al Giardino Scotto prevedono un ingresso a pagamento. I concerti e gli incontri al Giardino di Via la Nunziatina sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, così come i concerti alla Chiesa della Spina e al Camposanto Monumentale. I biglietti per i concerti sono acquistabili in prevendita online su Oooh.events e su pisajazz.it. Per gli eventi gratuiti è prevista prenotazione obbligatoria sugli stessi canali: il servizio di prenotazione sarà cinque giorni prima della data dell’evento. Per maggiori informazioni: https://pisajazz.it/ / info@pisajazz.it. Per prenotare le visite guidate scrivere a citygradtour@gmail.com

ORARI: L’inizio dei concerti è previsto per le 21:15 ad eccezione dei giorni in cui sono in programma due concerti (08, 10 e 12 luglio); in questo caso il primo concerto inizierà alle 20:45 e il secondo alle 22:00.

