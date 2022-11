Papero Alfredo - Spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 20 novembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina la compagnia Teatro Giovani/Teatro Pirata presenta PAPERO ALFREDO spettacolo d’attore e di figura con burattini.



Lo spettacolo, dedicato ai bambini dai 4 anni, racconta la storia di Papero Alfredo Youtuber, un burattino diverso dal solito a cui piacciono la musica Rap, il Free Style, le Challenge, le dirette video e che non vuole fare il Pirata nello spettacolo del suo burattinaio Bruce interpretato da Simone Guerro attore e autore dello spettacolo insieme a Daria Paoletta che ne cura la regia.



I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno.

Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber!



Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.



La Città del Teatro è spiacente di comunicare che lo spettacolo “Quando arriva Natale?” programmato per Domenica 27 novembre è stato annullato per problemi della compagnia teatrale Stilema/Uno Teatro. Rimborso disponibile entro il 30 novembre, informazioni sul sito del teatro.

La rassegna riprenderà domenica 4 dicembre con una doppia replica alle 16 e alle 18 di HAMELIN, la storia del pifferaio magico, una coproduzione Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriatica.



Biglietti da 5 a 7,50€ +dp



PREVENDITA

Biglietteria del Teatro

Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19

Sabato dalle 10 alle 13



Circuito Boxoffice Toscana e TicketOne e on line