'Paradiso. Dalle tenebre alla luce' di Simone Cristicchi al Teatro Verdi di Pisa

Spettacolo ma anche solidarietà per la doppia tappa toscana di 'Paradiso. Dalle tenebre alla luce' di Simone Cristicchi, realizzato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Giovedì 24 novembre alle 21 il cantante si esibirà al Verdi di Pisa (via Palestro, 40) e sarà accompagnato dall’Oida, l’orchestra instabile di Arezzo. Nell’occasione sarà effettuata una libera raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione del pediatrico Meyer.

A partire dalla cantica dantesca, Cristicchi scrive e interpreta il Paradiso. Lo spettacolo è un’opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, è il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione.

Lo spettacolo è stato scritto da Cristicchi, in collaborazione con Manfredi Rutelli, con le musiche di Valter Sivilotti, le videoproiezioni di Andrea Cocchi, il disegno luci di Rossano Siragusano e poi l’aiuto regia di Ariele Vincenti, la regia di Cristicchi, la produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, l’Accademia Perduta Romagna Teatri, l’Arca Azzurra, la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato. L’accesso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione obbligatoria: infoline 050.941.111 E’ necessario esibire il “Green pass”, come stabilito dalle disposizioni vigenti al fine del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.