Elio Germano e Teho Teardo raccontano il 33esimo canto del 'Paradiso' di Dante

Prezzo Intero 20€; Ridotto 18€; Ridotto Under 30 12€. Hanno diritto al Ridotto gli over 60, i soci UniCoop Firenze, Arci, Feltrinelli, e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria

Venerdì 18 e sabato 19 febbraio Elio Germano e Teho Teardo presentano al Teatro Era di Pontedera 'Paradiso XXXIII', diretti da Simone Ferrari e Lulu Helbaek.

Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso, l'indicibile, prova a raccontare l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla 'somma meraviglia' viene messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Catturato dalla complessità, dalla dimensione infinita di Dante, dalla sua ansia e dalle sue inesauribili scoperte, Elio Germano torna sui luminosissimi versi del XXXIII canto del Paradiso, che a settembre 2020 aveva letto a Ravenna per l’apertura delle celebrazioni del VII centenario, in presenza del Presidente Mattarella. Un anno dopo Germano chiude il cerchio perfetto del tributo al Sommo Poeta: sul terreno delle terzine dantesche germoglierà la musica inaudita e imprevedibile di un musicista-esploratore quale Teho Teardo, compositore di un’avanguardia senza etichette, e l’immagine visionaria di poeti dello sguardo come Simone Ferrari e Lulu Helbaek, che sempre portano con sé una stilla della magia del Cirque du Soleil.

Sabato 19 febbraio, alle ore 12, si terrà in Teatro un incontro con Elio Germano e Teho Teardo aperto al pubblico. L’incontro, coordinato da Matteo Tamborrino (Università di Pisa), è parte del progetto di formazione 'Scritture sulla scena'.

La biglietteria: Parco J. Grotowski – Via Indipendenza, s.n.c. Pontedera (PI)

Tel. 0587.213988

Aperta dal martedì al sabato, ore 16 - 19.

Acquisto biglietti online su www.teatroera.it

