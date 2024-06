Il Parco dei Dinosauri a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte fa un salto nel passato, direttamente nell'epoca della preistoria con la prima edizione del 'Parco dei Dinosauri', la nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi.

Domenica 16 giugno, dalle 11 alle 18.30, Piazza della Vittoria, nel cuore del borgo di Santa Maria a Monte, si trasformerà per un'intera giornata in un parco tematico dove i giganti che milioni di anni fa popolavano la Terra saranno gli assoluti protagonisti, pronti ad emozionare e stupire bambini, bambine e famiglie attraverso un format didattico che permetterà di scoprire moltissime curiosità sui dinosauri e le loro caratteristiche.

Quattro riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale e ad alto impatto scenografico saranno installate in Piazza della Vittoria, che ospiterà laboratori tematici di storia, scienza e giochi. Un vero e proprio Jurassic Park in miniatura, dove un'entusiasmante animazione interattiva accompagnerà i visitatori direttamente nella preistoria per illustrare il meraviglioso mondo dei dinosauri. Per i più piccoli divertimento assicurato con l'area giochi gonfiabili allestita all'interno del Parco dei Dinosauri.

Un'occasione unica per incontrare i giganti del passato nell'antico e straordinario borgo medievale a forma di chiocciola di Santa Maria a Monte, in una manifestazione adatta a tutta la famiglia che ha tra i propri scopi la promozione e la valorizzazione turistica del territorio.