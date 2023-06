'ViviParco', due giorni di musica e spettacolo a San Rossore

Danza, arte e musica: si prospettano due giorni ricchi di appuntamenti a San Rossore grazie alla rassegna di eventi estivi 'ViviParco'. Giovedì 29 giugno alle 18.30 a Villa Giraffa 'Magia al Parco', spettacolo organizzato dalla scuola Asd Gaddidanza: il balletto trova casa negli splendidi ambienti naturali del Parco al tramonto, all'ombra dei lecci e con il suono delle cicale.

Venerdì 30 giugno alle 18 al Centro Giacomini, la struttura rimodernata a pochi passi dalla Giraffa, inaugurazione della mostra 'Un Cuore Verde' degli studenti del Liceo Russoli, realizzata dagli allievi degli indirizzi architettura, design, arti figurative e grafica. L'esposizione rappresenta l'ulteriore tappa dello stretto rapporto tra il Parco e l'Istituto Superiore, dopo la firma di un protocollo di intesa per intensificare la possibilità per gli studenti di conoscere San Rossore e farsi ispirare dalla bellezza della natura, comprenderne la delicatezza e farsi ispirare da queste conoscenze nelle proprie espressioni artistiche.



Sempre venerdì dalle 18.30 l'apericena musicale Picnic Revolution, a cura dell'associazione I Cavalieri: un attore, un cantante ed un musicista si incontrano nel giardino di Villa Giraffa e creano momenti di arte e cultura, poesia e musica con voci e chitarre sulla scia del cantautorato italiano popolare e di qualità. Con Eleonora Tirrito, Francesco Grossi e Francesco Foti. Ingresso gratuito, aperitivo a pagamento con cibo e bevute fornite dalla pasticceria Roxy. Posti limitati, prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite, informazioni su www.parcosanrossore.org . Si invitano i partecipanti a dotarsi di un telo da picnic.



Gli appuntamenti si svolgono verso il tramonto, dalle 18 alle 20 circa. ViviParco è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell'ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall'attracco del battello dell'Arno e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell'Arno. Un posto chiave per il futuro della mobilità green del Parco, un luogo da conoscere e scoprire.