'Parkies in the park' in movimento nel parco

L'associazione Pisa Parkinson propone per il secondo anno questo evento rivolto a persone con Malattia di Parkinson e i loro familiari. Una 2 giorni all'insegna del confronto/dibattito con specialisti medici, ma soprattutto con la finalità di offrire in un contesto naturalistico di rilevanza internazionale un insieme di attività da svolgere in socialità e soprattutto all'aria aperta.



Programma

Sabato 18 ore 08.45 registrazione partecipanti

ore 09.30 Saluti dell'Amministrazione Comunale di PISA (Ass. Frida Scarpa) e dell' Ente Parco (Lorenzo Bani)

Ore 10.00 TAVOLA ROTONDA E QUESTION TIME sul tema: "Gli aspetti cognitivi nella malattia di Parkinson" INTERVERRANNO

Prof. Roberto Ceravolo - Centro Parkinson AOUP

Dott.ssa Anna Romano - Neuropsichiatra

Dott.ssa Francesca Fiaschi Rossi - Psicologa

MODERA l'incontro la Dott.ssa Monica Norcini - Fresco Parkinson Institute.

Ore 11.30-12.45 Sessione di BIODANZA a cura di Cristina Vannini e Ilaria Gabbriellini



Dopo la pausa pranzo le attività riprenderanno con:

- THAI CHI a cura di Franco Piccirilli (Scuola Scienze Motorie Fragale)

- Stimolazione cognitiva a mediazione artistica a cura di Ilaria Filippeschi (Aps La Tartaruga)

- Laboratorio di Arte creativa a cura di Angela Vannucci (Aps ManiAttive)



DOMENICA 19

Ore 10.00 Attività motoria per Parkinson a cura di Federica Bombieri

a seguire

Yoga e Meditazione con Vincenzo Buquicchio

Noedic Walking con Maurizio Terragnolo - Ornella Nicolosi - Martina Panaccioni



per info e iscrizioni



344/4908954