Pontedera: folla al Teatro Era per la parodia di Madama Butterfly

Tanto pubblico ieri sera al teatro Era per lo spettacolo di chiusura della sezione primaverile della quinta Edizione del Pontedera Music Festival: Ma'am Butterfly - Parodia musicale a cura di Sartoria Caronte e Orchestra Stefano Tamburini Accademia Musicale Pontedera inserito all'interno del cartellone della Festa della Musica.

Si è trattato della reinterpretazione di un classico pucciniano in maniera originale, divertente, folle ma in maniera molto elegante e innovativa, valorizzando la canzone italiana con esecuzioni magistrali e pertinenti alla storia che si narrava. Un genere apprezzatissimo dagli spettatori (tra loro anche gli assessori comunali Luca, Mori e Belli) che hanno lungamente applaudito a fine spettacolo.

La Festa della Musica è un evento di undici giorni che, sino a fine mese, si svolge in vari luoghi della città di Pontedera con una serie di concerti gratuiti, aperti a tutti e organizzati dalle realtà musicali locali. Un programma intenso, dal 20 al 30 giugno, per una rassegna che, con il patrocinio del Comune, vede protagoniste l'Accademia Musicale Glenn Gould, l'Accademia Musicale Pontedera, la Corale Città di Pontedera, la Filarmonica Volere è Potere, il coro del Centro Poliedro.

Spazi di musica per la città, in una vera e propria festa di tutte le musiche e di tutti i musicisti. Caratteristiche non simili, nei vari eventi in programma, ma con grande condivisione di capacità e diversità, tra passioni ed emozioni che solo la musica può trasmettere.