Al via la stagione invernale di Pisa Jazz con il chitarrista Mark Lettieri

Dopo il successo del suo ritorno estivo in forma di festival, 'Pisa Jazz' presenta la prima parte della nuova stagione invernale con già dieci concerti in programma tra novembre e dicembre 2021. Mercoledì 10 novembre, protagonista della prima serata sul palco del Lumiere, sarà il chitarrista Mark Lettieri. Versatile musicista, compositore, turnista, membro di lunga data degli Snarky Puppy, Mark Lettieri ha suonato in tutti i continenti. Ha registrato e si è esibito in una moltitudine di stili musicali collaborando con artisti di ogni genere, tra cui David Crosby, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Lalah Hathaway e persino Pat Boone. Dopo il successo mondiale dei precedenti album dedicati alla musica strumentale, nel 2021 esce 'Deep: The Baritone Session Vol. 2', secondo capitolo di 'Deep: The Baritone Session', progetto nato dalla sua grande affinità con le sfumature della chitarra baritono. Noto per il suo stile ritmico, Lettieri unisce le influenze delle icone della chitarra ritmica e rock degli anni '70 e '80 come Prince e Eddie Van Halen, insieme a un'ampia ispirazione da George Clinton e P-Funk, Stevie Wonder, Steely Dan e altri. Ingresso € 18. Ridotto studenti € 15 - prevendita online su Oooh.events e su pisajazz.it. Info: https://pisajazz.it/ / info@pisajazz.it

