'Bonsoir l'été': parte l'estate di Molina mon amour

Molina mon amour riparte e lo fa dalla piazza 'di sotto' del paese, il cuore di Molina di Quosa. 'Bonsoir l'été', questo il nome dell'iniziativa di venerdì 25 giugno, vuole essere un appuntamento libero e aperto a tutti (in rispetto delle normative anti Covid ancora vigenti), in grado di rappresentare il punto di partenza di un'estate all'insegna della cultura e dello stare insieme. Sarà il maestro Carlo Boccacci col suo pianobar ad accogliere il pubblico in piazza e si partirà all'imbrunire.

L'estate di Molina mon amour proseguirà poi con uno spettacolo di Marco Azzurrini (16 luglio), poi la Guida romantica di Molina di Quosa con Simone Gabbriellini detto "Il Brenda" (31 luglio), un incontro-spettacolo con Francesco Bottai e Fabrizio Bartelloni (8 agosto) e un concerto del maestro Carlo Boccacci (21 agosto). Su ogni appuntamento torneremo a tempo debito.

"Un'estate di ripartenza con pochi appuntamenti ma molto legati al territorio e agli artisti che sono da sempre vicini a Molina mon amour - commenta il presidente dell'associazione Gabriele Santoni - li ringrazio, come ringrazio tutte le persone che si impegnano per gli spettacoli che proponiamo e tutto quello che c'è intorno, a partire dal gruppo cucina, il più 'sacrificato' dall'emergenza sanitaria. Tornerà anche la nostra cena sociale dedicata ad Alessandro Della Croce, 'Il Topino', appuntamento che non può mancare anche se 'alla giusta distanza'. Con questi appuntamenti estivi intendiamo prendere le misure e preparare il nostro ritorno in autunno al magazzino di Antonio con una nuova stagione teatrale, compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria. Infine, nel settembre 'del ripensamento', si riattiverà anche la biblioteca dell'associazione con presentazioni di libri, a cui parteciperà anche Daniela Bertini, altro graditissimo ritorno".