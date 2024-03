Partita benefica 'La Gazzetta di Pisa' - IV edizione

IV edizione dell'evento di beneficenza organizzato dallo staff del blog sportivo La gazzetta di Pisa, il cui intero ricavato sarà devoluto all'associazione Insieme per Sognare.



Momento clou della serata la partita di calcio a 11 a cui prenderanno parte ex giocatori del Pisa Sporting Club e altre personalità note legate alla nostra città tra cui Paolo Andreotti, Federico e Jacopo Balestri, Alessandro Baroni, Riccardo Berti, Gerry Cavallo, Federico Frediani, Raffaele Giacobbe, Lido Malasoma, Emiliano Niccolini, Biagio Pagano, Pippetto, Matteo Riccetti e Lorenzo Vero.



Durante la serata sono previsti gli interventi di ospiti come Pippetto, Michele Bufalino e Andrea Cosimi, le esibizioni musicali di Helene e Lontra e la consegna dei premi ai migliori dilettanti di Pisa e Provincia per la stagione 2023-2024.



Alla conduzione dell'evento i ragazzi de 'La gazzetta di Pisa' e lo staff di Punto Radio formato da Gabriele Bianchi, Andrea Chiavacci, Simone Del Moro, Marco Guidi, Giovanni Lobaccaro e Paolo Sardelli.



Per chi volesse ci sarà la possibilità di cenare presso il ristobar adiacente al terreno di gioco.