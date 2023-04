'Pasolini in campo' chiude la stagione teatrale di Molina Mon Amour

Prezzo non disponibile

L'ultimo spettacolo teatrale della stagione di Molina mon amour è dedicato a Pier Paolo Pasolini. "Pasolini in campo", questo il titolo, nasce da un'idea di Athos Bigongiali e sarà diretto e interpretato da Paolo Giommarelli sul palco del Magazzino di Antonio domenica 7 maggio 2023. Inizio previsto alle 18.30, a seguire cena a buffet. Per prenotare il proprio posto: 379 1913131 (solo WhatsApp). L'iniziativa è riservata ai soci di Molina mon amour.



Lo spettacolo nelle parole di Athos Bigongiali

"Insieme a Molina mon amour vogliamo ricordare Pier Paolo Pasolini: l’intellettuale profetico, il cineasta, il romanziere, il poeta e, anche, il grande appassionato di calcio e calciatore fin da ragazzino. Pasolini rifletteva molto su questo sport, da lui prediletto, sulle ragioni della sua popolarità e sui suoi miti, individuando nel calcio 'l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo', per citare una sua intervista al settimanale 'L'Europeo' del dicembre 1970".





Paolo Giommarelli curerà la regia e reciterà la pièce "A Pa'", tratta da un racconto di Ugo Riccarelli. Interverranno anche: Fabrizio Franceschini, letterato e professore ordinario di Linguistica all'Università di Pisa; Ida Nicolini, vicepresidente nazionale della Federazione di Atletica Leggera; Fabrizio Bartelloni, avvocato e scrittore, che parlerà di Pasolini nella canzone d'autore italiana; Athos Bigongiali, scrittore e ideatore dell'iniziativa, che racconterà della partita "Centoventi contro Novecento", tra le troupe di Bernardo Bertolucci, regista di "Novecento", e di Pier Paolo Pasolini, regista de "Le Centoventi giornate di Sodoma". I filmati elaborati da Simone Panattoni accompagneranno il tutto.