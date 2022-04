Pasqua nei musei del Sistema museale di Ateneo

Lo staff dei musei del Sistema Museale di Ateneo vi augura Buona Pasqua e vi invita a visitare i musei anche durante il periodo pasquale.

A causa della situazione pandemica, le aperture sono soggette a cambiamenti. Si prega quindi di ricontrollare gli orari di apertura prima della visita. Inoltre gli ingressi sono contingentati, si consiglia pertanto di prenotare.



ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56, Pisa

Apertura tutti i giorni con il seguente orario.



Fino al 29 aprile: 8:30 – 19:00 [Ultimo ingresso ore 18:00]

Dal 30 aprile al 12 giugno: 8:30 – 20:00 [Ultimo ingresso ore 19:00]

La prenotazione è consigliata.



Per il Sabato Botanico (16 aprile), a prenotazione obbligatoria da effettuare entro le ore 11:00 di venerdì 15 aprile, scrivere a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Via San Frediano 12, Pisa [Primo piano]

Alle Collezioni Egittologiche è possibile visitare la mostra Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni, nella cornice del nuovo allestimento delle sale espositive.



Questo l’orario:

Martedì: 9:00 – 13:00

Mercoledì – venerdì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Sabato 16 aprile: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Domenica 17 aprile (Pasqua): chiuso

Lunedì: chiusura settimanale

Gli ingressi sono contingentati per questioni di sicurezza. Si consiglia la prenotazione.

Per le visite guidate, a prenotazione obbligatoria, consultare la pagina: https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/





Centro di Ateneo MUSEO DI STORIA NATURALE

Via Roma 79, Calci (Pisa)

Orario invernale (1 ottobre – 31 maggio):

Lunedì – sabato: 9:00 – 19:00

Domenica e festivi: 9:00 – 20:00



Sarà possibile visitare le esposizioni permanenti del Museo, incluso l’Acquario.

Il numero di visitatori che potrà accedere al Museo sarà contingentato e l’ingresso sarà possibile solo previa prenotazione al link: https://www.msn.unipi.it/it/prenota-online/

I visitatori potranno scegliere la fascia oraria preferita e dovranno presentarsi all’ingresso con la prenotazione (anche su smartphone). Il pagamento avverrà presso la biglietteria del Museo. Al fine di poter garantire una visita in sicurezza e serenità, il Museo adotta tutte le misure necessarie e ai visitatori sarà chiesta la massima collaborazione nel rispettare le misure obbligatorie.



GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa

Orario:

Martedì – sabato: 10:00 — 13:00 e 15:00 —19:00

Domenica e lunedì: chiusura settimanale



Fino a mercoledì 20 aprile 2022, sarà visitabile l’installazione artistica An archaeology of disability, presentata alla Biennale di Venezia nel corso del 2021, alla Gipsoteca nell’ambito della manifestazione “Aree archeologiche e accessibilità: da limite a opportunità”.





MUSEO DELLA GRAFICA

Lungarno Galilei 9, Pisa

Orario:

Martedì – Domenica: 10:00 – 19:00

Aperture straordinarie



Lunedì 11, 18 e 25 aprile: 10:00 – 19:00

Prenotazione

Al Museo è possibile visitare le seguenti mostre:



NETSUKE. I capolavori della Collezione Bresciani

MITOGRAFIE E ALTRE FAVOLE. Le favole di Renzo Galardini

“MANCA SEMPRE QUALCOSA”. Pisa omaggia Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita

IL TRITTICO DEL CENTENARIO – UNA COMMEDIA DIVINA – L’INFERNO DI CLAUDIO SACCHI

AGRUMI. Acquarelli botanici di Simonetta Occhipinti





MOSTRA HELLO WORLD! (organizzata dall’Università di Pisa e dal Museo degli Strumenti per il Calcolo)

Polo Le Benedettine – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 1



Orario:

venerdì: 15:00 – 18:00

sabato: 10:00 — 13:00 e 15:00 — 18:00

Orario durante il periodo pasquale:



giovedì 14 e martedì 20 aprile: 9:00 — 13:00

venerdì 15 aprile: 15:00 – 18:00

sabato 16 aprile: chiuso

venerdì 22 aprile: 9:00 — 13:00 e 15:00 — 18:00

sabato 23 aprile: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Ingresso gratuito



Prenotazione consigliata

NOVITÀ: Possibilità di visite guidate gratuite su prenotazione

Per info e prenotazioni: info.msc@sma.unipi.it

Il Museo degli Strumenti per il Calcolo è al momento chiuso per lavori.





LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Largo Spadoni/ Via Bonanno Pisano, 2/b



“La Ludoteca Scientifica si articola lungo un percorso di giochi e installazioni che ripropongono temi della Fisica classica e moderna, da Galileo ad Einstein e le innovazioni del XXI secolo. La LuS si rivolge ad adulti e ragazzi e agli appassionati di Scienza”



La Ludoteca Scientifica è aperta con visite su prenotazione



Per informazioni

050 2214861

320 0403946

www.ludotecascientifica.it

ludotecascientifica@gmail.com

Il Museo degli Strumenti di Fisica è al momento chiuso per lavori.





MUSEO DI ANATOMIA UMANA

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa

Il museo è aperto tutti i martedì e i venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00.



È possibile prenotare scrivendo a info.mau@sma.unipi.it



Negli altri giorni (dal lunedì al venerdì) e nelle altre fasce orarie il museo è aperto su appuntamento.

Scrivere a info.mau@sma.unipi.it

Il museo è chiuso il sabato, domeniche e festivi.





MUSEO ANATOMICO VETERINARIO

Viale della Piagge 2, Pisa

Il museo è aperto tutti i martedì e i venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00.



È possibile prenotare scrivendo a info.mav@sma.unipi.it



Negli altri giorni (dal lunedì al venerdì) e nelle altre fasce orarie il museo è aperto su appuntamento.

Scrivere a info.mav@sma.unipi.it

Il museo è chiuso il sabato, domeniche e festivi.





MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Scuola Medica, Via Roma 57, Pisa

Al momento è visitabile solo la Collezione Paleopatologica agli studiosi che ne fanno richiesta.

Per informazioni: info.map@sma.unipi.it







Si ricorda che, trattandosi di strutture universitarie, è necessario esibire la certificazione verde di base COVID-19 (Green Pass base).

L’accesso è inoltre consentito solo a coloro che indossano mascherine chirurgiche o FFP2.