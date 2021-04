Passeggiando dalla Torre al fiume Arno con aperi-pizza

Sarà un tour guidato in un ambiente che parla di medioevo e dove i monumenti, oggi come in passato, comunicano un messaggio che è indecifrabile dall'uomo contemporaneo: la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto, la Torre inclinata.

La storia del luogo si intreccerà a leggende, curiosità ed alle domande dei partecipanti. Chiacchierando e scoprendo la città, verrà raggiunta la Scuola Normale Superiore di fondazione napoleonica. Poi una passeggiata sui lungarni e il rientro vicino alla Torre



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto



Durata tour: 2 ore;

Incluso nel prezzo: tour guidato ed aperitivo composto da tagliere di pizza mista, patatine ed una bibita a scelta alcolica o analcolica.