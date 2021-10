Passeggiando nel quartiere di San Martino

Il tour ha durata 1/1.15h. Contattate la guida turistica per l'orario di inizio

All'occasione del Terre di Pisa Food&Wine Festival 2021 è proposto il tour in cui i partecipanti potranno scoprire il caratteristico quartiere di San Martino, che tra quelli di Pisa è il più ricco di storie da divulgare al pubblico. Percorrendo Corso Italia, i partecipanti svolteranno in un piccolo vicolo che condurrà alla Piazza Chiara Gambacorti, dalla quale avrà inizio la visita dell’affascinante quartiere, che culminerà nella descrizione della chiesa omonima. Passeggiando, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare varie digressioni su aneddoti riguardanti questa piccola parte di Pisa, chiamata un tempo Kinzica. Il tour comincerà e terminerà in Piazza Vittorio Emanuele II.



Il tour si terrà venerdì 15 e domenica 17 ottobre; la durata sarà 1/1.15h. Il costo è 12 euro a persona (5 euro per i bambini tra 6 e 12 anni). Si richiede la presenza di almeno due persone adulte. Per orari del tour e prenotazioni contattate Gianmarco 346 8452439

