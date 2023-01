Passeggiata alla scoperta delle erbe selvatiche

Piedi in Cammino APS organizza una passeggiata per imparare a riconoscere e utilizzare le erbe selvatiche a uso alimentare e le piante officinali spontanee del nostro territorio.



In compagnia di Maurizio Gioli si parlerà di etnobotanica, fitoalimurgia, tradizioni e ricette alimentari, miti e leggende su alcune piante, proprietà e uso delle erbe officinali.

Alla fine della passeggiata verranno preparate alcune gustose ricette gastronomiche con le erbe raccolte!



info e iscrizioni www.piediincammino.it