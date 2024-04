Passeggiata per l'antico quartiere di Foriporta

Il quartiere di Foriporta era uno dei quartieri della città medioevale, sviluppatosi al di là da Borgo fuori dalle antiche mura altomedioevali, da cui il nome.

La passeggiata avrà luogo per le sue vie parlando di chiese, monumenti, palazzi e aneddoti.

Visita solo agli esterni.



Il ritrovo è sabato 13 aprile alle ore 15:30 in Piazza San Silvestro. Il giro durerà due ore e mezzo circa.



La visita è per i soli soci della Compagnia dello StilePisano.

I non soci possono tesserarsi sul posto (costo 7 euro tessera socio ordinario 2024). Invitiamo i non soci a presentarsi per tempo in modo da effettuare il tesseramento prima della partenza.

