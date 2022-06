Passeggiata e aperitivo 'Il cammino dei canali'

Una piacevole camminata da Ripafratta a Rigoli lungo lo storico Fosso del Mulino, insieme ai volontari di Salviamo La Rocca che racconteranno le tante 'storie del Fosso'. Al ritorno, i partecipanti percorreranno invece le sponde del canale Ozzeri, scoprendo un ambiente naturale inaspettato e ancora poco conosciuto. A conclusione dell’iniziativa è previsto un aperitivo nel giardino dell’ex asilo di Ripafratta curato da 'La Bottega di Ripafratta'.

Il percorso totale è di circa 6Km, ovviamente senza alcun dislivello. Si richiede comunque un abbigliamento comodo e scarpe da trekking, utile e consigliato anche un cappellino per ripararsi dal sole.



Il ritrovo è per le ore 18.00 presso il Centro civico di Ripafratta, sito in via Statale Abetone n. 264. Il termine della camminata è previsto per le ore 20, momento in cui si svolgerà l’aperitivo. L’aperitivo comprende un tagliere misto di salumi e formaggi accompagnato da alcolico o analcolico o acqua a scelta. Per i vegetariani il tagliere sarà a base di verdure e formaggi.



La camminata ha un costo di 15€ a persona (9€ per gli under 10) e include la passeggiata e l’aperitivo. Il pagamento avverrà direttamente alla partenza.



I posti sono limitati. Per prenotarsi compilare il modulo che si trova al seguente link: https://forms.gle/Bpk9yBwCztYpHhxP8



Per qualsiasi necessità i contatti sono:

info@salviamolarocca.it o 3398358584 (telefono o messaggi, anche whatsapp).