Passeggiata con intreccio di ghirlande

Domenica 4 dicembre l'associazione di Piedi in cammino in collaborazione con Arcadia propone una facile escursione sul Monte Castellare con laboratorio pratico di intreccio ghirlande l'iniziativa sociale è rivolta a tutti coloro che sono interessati a conoscere le piante spontanee del Monte Pisano e divertirsi intrecciando piccole ghirlande dal sapore natalizio.

L'iniziativa avrà luogo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il centro visite Monte Castellare domenica 4 dicembre per partecipare è richiesta l'iscrizione sul sito www.piediincammino.it alla sezione escursioni e iniziative e il contributo all'associazione di 14 euro a persona