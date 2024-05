Passeggiata del benessere a Crespina

Passeggiata nella natura e momenti di attività di ginnastica con Simonetta Tamberi, insegnante di Educazione Fisica. Un'iniziativa che si svolgerà domenica 19 maggio e organizzata dall'associazione Odeporica in collaborazione con il Comune di Crespina Lorenzana.



Le attività di ginnastica prevedono esercizi molto semplici, abbinati alla respirazione, che prendono spunto dalla ginnastica posturale e dal Pilates. Niente di intensivo a livello muscolare.



La partecipazione è gratuita - la prenotazione è necessaria.



Programma:

Ritrovo: ore 8:45 a Crespina, parcheggio di via il Colle

Partenza: ore 9.00

Lunghezza: circa 7 km

Durata: circa 4 ore

Numero massimo di partecipanti: 30 persone



Si consiglia:

-abbigliamento comodo, adatto a non impedire/ostacolare i movimenti di ginnastica.

-scarpe da trekking

-berretto

-un tappetino da ginnastica o telo per sedersi/sdraiarsi comodamente per terra

-crema solare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto





Per prenotare:

https://odeporica.wordpress.com/2024/05/06/passeggiata-del-benessere/





email: odeporicaets@gmail.com