Un pomeriggio alla scoperta della Val Graziosa, nel comune di Calci (PI).



Ritrovo alle 15.00 presso la suggestiva Pieve di Calci, intitolata ai Santi Giovanni e Ermolao, dove ci sarà l’opportunità di esplorare gratuitamente la pieve e ammirare il fonte battesimale. Successivamente, partirà un’escursione guidata curata dall’Associazione Il Bivacco, che condurrà attraverso scenari naturali unici fino a Col di Pari. Lungo il percorso verrà fatta una deviazione panoramica a Par di Rota per godere di una vista spettacolare sulla Val Graziosa. Sucessivamente è previsto l'ingresso nella zona di Villa, famosa per i numerosi uliveti che la caratterizzano.



Il punto culminante del tour sarà la visita guidata al Coppaio della Famiglia Ruschi: il luogo in cui l’olio e il vino riposano prima di arrivare sulle nostre tavole. La visita sarà condotta dalla proprietaria, Cristiana, che, con grande dedizione ed esperienza, saprà rispondere a ogni domanda su questo luogo antico e ricco di storia. Non mancheranno gli approfondimenti per scoprire come nasce l’Olio Extra Vergine di Oliva del Monte Pisano e i tanti prodotti che l’Azienda produce ogni anno con amore e passione.



Dopo aver visitato il Coppaio, sarà proposta un’ottima merenda stagionale presso l’omonima azienda. Qui verranno assaporati i prodotti tipici della zona, tra cui crostini con formaggio e confetture. A completare il tutto, una degustazione di olio extravergine d’oliva, affettati locali, olive nostrane in salamoia e una crostata con pastafrolla all’olio extravergine d’oliva e confettura. Il tutto sarà accompagnato da un calice di vino locale, per regalare un’esperienza autentica che delizia tutti i sensi.

Una volta terminata la degustazione, si scenderà poi lungo Via Ruschi fino al punto di partenza iniziale.



Info utili:

Data: 24 febbraio 2024

Ore: 15.00

Costo: €30

Partenza da Pieve di Sant'Ermolao - Calci