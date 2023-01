Passeggiata in bici a Vecchiano sui luoghi di Antonio Tabucchi

La gita in bici domenicale del 22 gennaio porterà i soci di Fiab Pisa sui luoghi di Antonio Tabucchi, in collaborazione con l’Associazione culturale a lui dedicata e con il patrocinio del Comune di Vecchiano.

La partenza è alle 9 da piazza dell'Arcivescovado e, dopo una sosta caffè a Pontasserchio, l’arrivo a Vecchiano è previsto per le 10.30 allo Spazio culturale Antonio Tabucchi, dove avrà inizio la passeggiata guidata, seguita dalla visita alla mostra “Un calendario. Campane del mio villaggio” e alla biblioteca che contiene le opere dello scrittore. Dopo il pranzo, libero, verso le 14.30 è prevista la partenza per il rientro a Pisa.



Il percorso complessivo di circa 25 km e? interamente pianeggiante, si svolge in parte su pista ciclabile, in parte su strade asfaltate a basso traffico e per un piccolo tratto su strada provinciale, attraversando il centro di Vecchiano per circa un chilometro. La gita e? riservata ai soci FIAB e, come al solito, sara? possibile tesserarsi prima della partenza. E’ necessario presentarsi con una bici in buono stato con camera d’aria di scorta o kit di riparazione.



Per ulteriori informazioni: Giusi, giusid@fiabpisa.it, 329 8275599 ed Elisa, elisa@fiabpisa.it, 347 8269433