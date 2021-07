Passeggiata in compagnia dell'asino con merenda e lettura di un racconto per bambini

Dall’Agriturismo Al Palazzaccio insieme all'amico asinello una breve passeggiata per bambini e genitori. Per strade poco frequentate immerse tra gli oliveti impiantati tra caratteristici muretti a secco recentemente riconosciuti patrimonio dell’Umanità Unesco, i partecipanti raggiungeranno la Loc. 'Villa', piccolo borgo fermo nel tempo, dal quale si può godere di uno splendido panorama sulla vallata.

Rientrati in Agriturismo all’ombra degli alberi sarà letta una storia accompagnata da una gustosa merenda!



Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico

Sviluppo percorso: lineare

Dislivello massimo: 90 m.

Tempo di percorrenza: 1 ora (di cammino incluse le soste)

Partecipanti: min 8 – max 15 persone (attività rivolta a bambini da 6 a 11 anni accompagnati da un adulto)

Ritrovo: ore 17:00 presso l’Agriturismo Al Palazzaccio in Via del Seminario 11, 56011 Calci (PI). L’iniziativa terminerà alle ore 19:00.

ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/35IlSZb

Contributo minimo consigliato: 15,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e merenda in agriturismo). L’escursione verrà confermata per email al raggiungimento di 8 partecipanti.



Occorrente: Per partecipare a questa escursione è necessario indossare scarpe comode, abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack. Visto la presenza degli asini in questa escursione ti preghiamo di non utilizzare i bastoncini da trekking.



Disciplinare Covid-19: Ogni Partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e di mascherina chirurgica o lavabile a norma (scelta ecologica), da tenere a portata di mano durante l’escursione ma pronta all’uso se si presenterà l’incontro con altri escursionisti e comunque se la Guida farà richiesta di indossarla. Sarà vietato scambiarsi qualsiasi oggetto, cibo e bevanda tra qualsiasi componente del gruppo, compresa la Guida. E’ consigliato il pagamento elettronico, seguiranno informazioni via email alla conferma dell’escursione.

